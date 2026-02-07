Един на всеки 15 хиляди души – толкова са столетниците у нас, по последни данни. А българите, надхвърлили 90 години, са повече от 43 хиляди. Как живеят те? И какви послания носят? В „Темата на NOVA” Анна Карадакова и операторите Георги Георгиев и Петър Симеонов разказват историите на хора, преживели по около век от спомени – за войни, лишения, победи и любов.

Те са сред нас – в магазина, в градския транспорт, седнали кротко на пейка пред дома ни или в парка. И търсят някой, пред чиито очи историите им отново да оживеят. Тъгуват по героите от избелелите си снимки и писма, но и продължават да мечтаят – през очите на дълголетието.

Да срещнеш столетник днес – преживял детство насред немотия, младост насред войни и цял живот, белязан от смяна на политически режими – е почти невъзможно. А да го срещнеш в дом, събрал под покрива си 150 души с подобна съдба е още по-трудно за вярване.

101-годишната Господина Петрова е сред седмината столетници в Дома за възрастни хора в Берковица. Идва в града през 1945 година, след като се омъжва. „Е, мамо, как съм живяла – и кучето не е живяло”, започва разказа си Господина.

Нейната история, както и историите на други възрастни хора от Дома оживяват в социалните мрежи с помощта на дванадесетокласничката от Берковица – Ивет Стоянова. „В нашето забързано ежедневие ние нямаме време да спрем и да ги попитаме какво са правили. А те са нашият морален компас”, категорична е Ивет.

А по пътя към своя житейски век, върви и Сандю Бешев. В зората на 20-ти век обаче първите му стъпки нагоре съвсем не са леки. „Годините бяха много тежки, много трудни. Имало е вечер, когато съм лягал без да вечеряме. Аз заварих и войната”, разказва Сандю Бешев.

Животът обаче спира всеки негов порив да отправи поглед към нещо друго освен към върховете. Така още 20-годишен се оказва в москвича на „патриарха на българския алпинизъм“ – Георги Атанасов–Джиджи – на път към това да станат първите българи, покорили Мальовица през зимата.

Десетилетия по-късно доцент Сандю Бешев е покорил над 500 върхове по целия свят. Печели си прозвището „Кръстникът на върховете“: 15 от тях – в Памир, в Кавказ и Монголия носят името на България – и още Пазарджик, Перущица, Брацигово. Днес той споделя: „Съпругата ми почина преди 15 години. Големият син е в София. Малкият е на най-далечното място, което може да бъде – в Сидни. И вечер като остана сам и почна да размишлявам, и се оказва, че най-тъжното е загубата на приятелите”.

Какви са заветите и рецептите за дълголетие на доц. Бешев, на 101-годишната Господина Петрова и на техните връстници? Гледайте във видеото.