Във вторник започва работата по изграждането на разширение на третата линия на столичното метро в района на парка на Военна академия „Г. С. Раковски“, съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД.

В участъка между съществуващия лъч на метрото и отклонението към район „Слатина“ ще бъде изградена изходна площадка за тунелопробивната машина, която ще се използва за реализиране на проекта. Подобна площадка беше изградена и при строителството на третата метролиния на кръстовището на бул. „Мадрид“ и бул. „Христо и Евлоги Георгиеви“, в близост до парк „Заимов“.

От „Метрополитен“ уверяват, че изпълнението на проекта ще бъде съобразено с особеностите на околната градска среда. Дружеството поема ангажимент след приключване на строителните дейности засегнатите части от парка на Военната академия да бъдат възстановени и облагородени, така че пространството да придобие по-приветлив облик от първоначалния.

„Изграждането на метрото в София последователно допринася за подобряване на градската среда и качеството на живот. Освен по-добрата свързаност, проектите носят обновени обществени пространства, нови зелени площи и инфраструктура, от които печелят всички граждани“, обясни изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД инж. Николай Найденов.

Дейностите стартират в изпълнение на подписано споразумение между Столичната община и Военна академия „Г. С. Раковски“, като за проекта са издадени всички необходими и влезли в сила разрешения за строеж.

Според СО своевременното реализиране на проекта е от ключово значение за развитието на града и за спазването на поетите договорни ангажименти. Отлагане на строителството би довело до неблагоприятни последици както за графика на проекта, така и за обществения интерес. От столичната управа изразяват увереност, че разширението на метрото ще бъде реализирано в рамките на договореното партньорство и в полза на софиянци.

