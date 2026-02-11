Две бъбречни трансплантации бяха извършени в УМБАЛ "Александровска" в нощта срещу сряда, съобщиха от лечебното заведение. Донорът е мъж на 57 години от Силистра, изпаднал в мозъчна смърт вследствие на вътремозъчен кръвоизлив.

Донорската ситуация е реализирана от екип на МБАЛ – Силистра АД, с координатор д-р Радослав Неделчев и неговия заместник д-р Данчо Данаилов. Екипаж от състава на Военновъздушните сили на Българската армия със самолет C-27J „Spartan“ изпълни успешно задача по осигуряване на въздушен транспорт на медицински екип, който експлантира органите.

Бъбреците са трансплантирани в болница "Александровска" на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 7 поканени за оценка от листата на чакащи. Двата екипа, експлантирали и трансплантирали бъбреците, са ръководени от доц. Пламен Димитров.

Донорска ситуация в Силистра: Предоставиха органите на мъж на Румъния

Единият реципиент е на 63 години от Ботевград и е на хемодиализно лечение от 5 години. Другият мъж е на 61 години от гр. Попово, на хемодиализно лечение от 7 години. След интервенцията трансплантираните се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

По медицински причини други органи от донора не са трансплантирани, съобщиха от болницата в Силистра.

Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказва искрени съболезнования на близките на починалия мъж и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите му за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.

Редактор: Цветина Петрова