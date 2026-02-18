Почина проф. д-р Камен Плочев, дмн – дългогодишен ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към Военномедицинска академия (ВМА). Тъжната вест съобщиха от лечебното заведение.

Проф. Плочев посвещава близо 50 години на ВМА, където започва професионалния си път през 1976 г. Колеги и пациенти го определят като лекар с изключителен авторитет, всеотдайност и човечност.

Като инфекционист той беше на първа линия при всички сериозни здравни предизвикателства – от сезонни инфекции до заплахи като ебола и COVID-19.

Приносът му към българската медицина, международното сътрудничество и развитието на инфекциозната наука е широко признат и отличаван. Най-голямото му признание обаче остават думите на благодарност от пациентите, на които помагаше до последния си ден. Въпреки влошеното здраве, той не прекъсна професионалната си дейност и остана отдаден на каузата да спасява човешки животи.

„Професор Камен Плочев ще остане в съзнанието ни като честен и достоен човек, професионалист без показност, лоялен към екипа си и ментор на поколения медици“, се казва в съболезнователния адрес.

Ръководството и личният състав на ВМА изказаха най-искрени съболезнования на семейството и близките му.

Светла му памет!

