Над 40 литра на кубичен метър в секунда се вливат в казанлъшкия язовир „Копринка”. Това е двойно по-голямо количество от изпусканото по река Тунджа. Язовирът е пълен на 90% от обема си. В резултат на изпускането и Тунджа е пълноводна - особено след валежите в района през последните 24 часа.

Ситуацията около язовира в Старозагорско се следи буквално ежеминутно. Това потвърди в ефира на „Здравей, България” областният управител на Стара Загора доктор Неделчо Маринов.

"Водоемът е запълнен на 90%. В цифрово изражение това означава 128 милиона кубически метра вода. Контролираното изпускане се извършва от 5 февруари. Съгласно графиците, разписани от Министерството на околната среда и водите, 20 кубични метра в секунда се изпускат по поречието на Тунджа в посока "Жребчево". Всички общини по течението на реката са предупредени за този процес", обясни той.

По думите на областния управител контролираното изпускане на язовира не е причина за частичните разливи от сряда. "Те са вследствие на пълноводието както на Тунджа, така и на нейните притоци по цялото течение на реката в рамките на областта", подчерта той. И допълни, че към момента има свободен обем на язовира, което означава, че няма опасност от преливане и ситуацията е спокойна.

Притокът продължава и в момента – около 40 кубични метра в секунда. Половината от тях се изпускат, което означава, че всяка секунда други 20 кубични метра остават в обема на язовира. Факт е обаче, че разполагаме с буферен обем – около 12 милиона кубически метра свободно пространство към този момент, което гарантира спокойна ситуация.

Десетки каравани край язовир "Копринка" останаха под вода, заради покачването нивото на водоема. "Разпоредил съм проверка как и по какъв начин е разрешил тези съоръжения да бъдат разположени в чашката на язовира. мога само да кажа, че това е станало не по регламентирания начин", подчерта областният управител.

Постъпили са сигнали за замърсяване на язовира, следствие на наводняването на караваните. След като бъде извършена проверката ще се вземе и решение дали ще се пристъпи към евентуалното им отстраняване.

