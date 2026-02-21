Във видинското село Дружба започна спешна дарителска акция под надслов „Останали стотинки вкъщи“, чиято цел е да спаси местната църква от разруха. Всяка дарена монета се превръща в надежда за ремонт и съхраняване на храма.

Преди близо век майстори от Пирот изграждат църквата – духовен център, събирал хората в радост и скръб. Днес сградата е в тежко състояние. Покривът е пропаднал и тече, подът е изгнил, стените са напукани, а олтарът се е отлепил и е застрашен от срутване.

„При всяко идване тук ми се плаче“, сподели местната жителка Златинка Станкова. Георги Георгиев, който повече от 20 години бие камбаната в празник и в траур, разказа, че се налага да върви по гредите, за да стигне до нея, тъй като подът липсва. В олтара капе вода и пада мазилка.

По думите на Диян Дамянов първият и най-спешен ремонт е на покрива, тъй като всеки дъжд допълнително уврежда зидовете. Необходими са и подпорни колони, за да бъде укрепена конструкцията.

Последният по-сериозен ремонт е извършен през 1977 година, когато е обновен покривът, припомня бившият кмет на селото Дамян Ценков.

Надеждата на малкото останали жители е в дребните монети, събирани по домовете. Идеята за кампанията идва спонтанно, като първи даряват децата, които отварят касичките си. Към тях се присъединяват и възрастните. „Капка по капка вир става“, каза Жасмина Маринова, една от дарителките.

До момента са събрани около 4000 евро. Децата от читалището изработват мартеници, които ще продават в подкрепа на каузата. Местните вярват, че дори с монети могат да спасят единствения храм в селото.

„Село без църква не може“, убедена е Златинка Станкова.

Ако искате да помогнете на жителите на село Дружба, може да го направите така:

Дарителска сметка:

Титуляр: ЦЪРКВА СВ. СВ. АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ

IBAN : BG46TEXI95451009185000

BIC/SWIFT: TEXIBGSF

Основание: Дарение за ремонт

Повече гледайте във видеото.