Българин и двама румънци получиха шанс за нов живот, след като близките на 37-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ "Токуда", с координатор доц. д-р Биляна Каменова. Началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение е проф. д-р Николай Младенов.

В резултат на това 46-годишен мъж получи шанс за живот, след като екип на Военномедицинска академия – ВМА, ръководен от проф. д-р Ивелин Такоров, извърши поредната успешна чернодробна трансплантация. Пациентът е контактен, адекватен и в стабилно състояние, заявиха от болницата.

Трима души получиха шанс за живот след донорска ситуация

Органната експлантация бе направена от екип, начело с д-р Радослав Костадинов.

Поради липса на подходящи реципиенти в България двата бъбрека – бяха предоставени на Румъния по линия на споразумението между двете страни. Според информация от лечебните заведения пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация.

Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и двете болници изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение да спасят човешки животи, взето в труден момент.

