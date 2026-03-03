-
Българката, която изкачи Еверест, отбелязва националния празник на Шипка
Алпинистът Христина Йосифова, която миналата година стана четвъртата българка, изкачила Еверест, е на връх Шипка за Националния празник. Тя сподели, че усещането да си на място, на което душата ти е свободна, е непописуемо.
България празнува 148 години свобода
"Не мога да съм на мястото на подвига на опълченците преди 148 години, но всъщност при тях също е имало някой, който на този връх им е казвал: „Още една крачка, още един щурм“. И тяхната мотивация е била свободата. Борили са се за нея със знанието какво жертват", заяви тя в "Здравей, България".
По думите ѝ, както преди 148 години на връх Шипка, така и по време на всяка експедиция на алпинисти, има отчаяние. "То идва най-вече от неизвестността. Но се бори с вярата, с устрема и с желанието да направиш нещо, което те води напред. А на Шипка са се борили за свободата, която не е даденост, а е нещо, което трябва да се извоюва", категорична е Йосифова.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Станимира Шикова
