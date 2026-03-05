„Цената в момента не отразява напълно случващото се на пазара – поскъпването би трябвало да е по-високо”. Това заяви финансовият анализатор и водещ на предаването „Светът е бизнес” по Bloomberg TV Bulgaria Преслав Райков в предаването „Пресечна точка”. Той коментира и как конфликтът в Иран ще се отрази на джоба на българския потребител.

„Снощи зареждах, има повишение на цените с няколко цента, което е напълно нормално на фона на 15 долара повишение в цената на петрола”, обясни Райков.

Има ли риск от недостиг на горива и покачват ли се вече цените по колонките

Той определи като „притеснително” изказването на служебния премиер, че всяко увеличение ще се третира като спекула. „Лукойл, независимо кой го управлява, трябва да бъде пазарно адекватен играч, а не държавен буфер, с който да се купува политическо време. Дори да имат зареден евтин петрол отпреди месеци, ако цената на пазара стане 120 долара, няма основание да се задържат ниски цени само за да няма социално напрежение”, посочи анализаторът.

По думите му ситуацията в Ормузкия пролив е критична, тъй като оттам минават 20% от световното потребление на петрол – около 20 милиона барела или 10 големи танкера всеки ден. „Ормуз не е само петролна точка, а суровинна. Оттам минават съставки за химическата, торовата и алуминиевата индустрия. Всяка рафинерия мисли за 3, 6 или 9 месеца напред и ако кризата се задълбочи, ще има реален шок”, допълни Райков.

Анализаторът прогнозира и промяна в сметките за ток заради поскъпването на природния газ в Европа с почти 65%. „Газът е основна референтна точка за обектите, които произвеждат ток. Можем да очакваме повсеместен ценови натиск върху индустриалните производства и транспорта, което ще се прехвърли в цените на всички стоки и услуги”, каза той.

