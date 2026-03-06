Първи блицконтрол за служебната власт. Премиерът Андрей Гюров отиде в парламента, за да отговаря на въпроси на депутатите.

България не е страна в конфликта в Близкия изток и по никакъв начин не участва в действията на Израел и САЩ спрямо Иран, заяви служебният министър-председател. Премиерът обясни, че още на 18 февруари американските военни самолети са били разположени на летището, което е един ден преди встъпването на служебното правителство. Решението на министъра на отбраната е взето по нота от нашите съюзници. Той изтъкна, че е изключително важно правителството да гарантира сигурността и спокойствието на българските граждани. Гюров увери, че правителството ще продължи да спазва своите задължения и да подкрепя тези действия на НАТО.

Андрей Гюров: България не е застрашена директно от военните действия в Близкия изток

Той потвърди, че на територията на страната и в нашето въздушно пространство не се предприемат никакви действия, свързани с военните акции на САЩ и Израел. Премиерът увери, че няма никаква промяна относно заявената нота за засилено присъствие и това не предполага вземане на решения в Народното събрание. Ако такова искане постъпи, то ще бъде предадено към Народното събрание, подчерта Гюров. Той каза, че е изискал от министъра на отбраната да направи анализ дали тези самолети могат да бъдат преместени от гражданското летище като им бъде осигурена необходимата логистична подкрепа.

Андрей Гюров заяви, че ясно се вижда как определени политически сили се опитват да създават паника сред българските граждани, за да я използват за политическа пропаганда. "Служебното правителство няма да участва в такива действия", заяви служебният премиер.

Миналата седмица Гюров трябваше да присъства на изслушване в Народното събрание заради американските самолети на летището в София. Неявяването му в залата стана повод за остри критики от част от парламентарните групи.

Андрей Гюров: Задействана е операция по сплашване на служебния вътрешен министър

Редактор: Ралица Атанасова