На 10 март отбелязваме 83-ата годишнина от Деня на спасяването на българските евреи и почитаме паметта на жертвите на Холокоста.

На днешната дата през 1943 г. подпредседателят на 25-ото Народно събрание Димитър Пешев изпраща изложение до министър-председателя, подкрепено от 43-ма народни представители, против депортирането на българските евреи в нацистки концентрационни лагери. С активните действия на пловдивския митрополит Кирил и софийския екзарх Стефан и с намесата и на обществеността от депортация са спасени близо 50 000 български евреи. Това е уникален случай във Втората световна война.

С Решение 105 на правителството от 19 февруари 2003 г. е избрана датата 10 март.

Президентът Илияна Йотова поднесе венец пред Паметните плочи на спасителите на българските евреи до базиликата "Света София" в столицата.

Венци бяха поднесени и от името на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и парламентарната група на "БСП-Обединена левица".

На церемонията присъстваха депутатите Наталия Киселова ("БСП-Обединена левица") и Юлиана Матеева ("Величие"), представители на еврейската общност и граждани.

По-късно днес пред Паметника на спасението в градината "Св. Климент Охридски" държавният глава ще произнесе слово.

От СДС също отбелязаха годишнината - с декларация: "Политици, духовници и обикновени хора се изправиха като един, за да защитят нашите сънародници от еврейски произход. Тези действия са силен и хуманен отговор на една жестока и нечовешка доктрина, разделила хората на по-висши и по-низши и извършвала расово "прочистване" на човечеството в концентрационните лагери на смъртта. Днес еврейският народ отново е нападан и заклеймяван от поддръжници на режим и терористични организации, срещу които Израел воюва. Не защото иска да завладява територии, а за да не позволи да се създаде оръжие, което ще бъде заплаха за целия свят. Воюва срещу режим, за който човешкия живот и свободен избор нямат стойност. Воюва срещу това, на което еврейският народ беше подложен по времето на Холокоста - терор и смърт! Историята е учителката на живота и винаги носи една и съща поука - няма добра война, но има войни за победа над злото".

