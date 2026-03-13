Българският евродепутат Илхан Кючюк изнесе лекция на студенти от департамент „Икономика“ в Нов български университет.

По време на срещата Илхан Кючюк представи своята гледна точка за най-важните и актуални теми в европейския политически дневен ред. Сред основните въпроси на студенти, на които той отговори, бяха:

Европейският съюз и Близкия изток

Според евродепутата Европейският съюз трябва да реагира на кризата в Иран. По думите му тя само географски изглежда далеч от нас.

„ЕС трябва да се промени - това е ясно. Промяната е да създадеш план. Много хора критикуват Ангела Меркел в Европейския парламент. Тя имаше принцип - аз не взимам решения, докато не убедя и последния член на ЕП, че това е така. Днес Европа не показва същото лидерство. Макрон казва, че има идеи, но не успява да накара останалите да повярват в това, а не да налага дневен ред, който той смята, че е правилен”, посочи Кючюк.

Според него Европа трябва да върви към деескалация, да търси точки на взаимодействие и да има съвместни решения. „Противопоставянето не е аргумент. Такава ситуация е проблем за всички и за България - може да има големи последствия като миграционен натиск и енергиен колапс. Трябва да се търсят всички възможности за мир, което означава деескалация”, категоричен е евродепутатът.

Илхан Кючюк смята, че Европа трябва да вземе мерки за успокоение, защото превъоръжаването не е най-добрият вариант. „Трябва да защитава собствения суверенитет със собствения си капацитет”, твърди той.

Еврото

„Виждаме, че всеки български гражданин го усеща по джоба си. Енергийните ресурси са поскъпнали, цените се покачват. България е отворена икономика и това влияние и на собствената ни икономика. Европа може да подпомага, но не може да решава всяка криза в национален план”, казва Кючюк.

Според него българският политически елит трябва да помисли за гражданите преди да отиде на избори.