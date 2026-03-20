Най-важната молитва започва след изгрев слънце
Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам, с който приключват едномесечните пости. Най-важната молитва на празника започва след изгрев слънце. Според традицията след нея мюсюлманите се поздравяват, посещават родителите и по-възрастните си роднини, като им искат прошка и се помиряват. Рамазан Байрам се чества след края на свещения месец Рамазан, в който мюсюлманите постят, а традицията повелява да се дава милостиня.
Започна свещеният за мюсюлманите месец Рамазан
"За нас това е свещен празник - Рамазан Байрам, наричан още Шекер Байрам. Един месец, от изгрев до залез слънце, ние постим - около 13 часа на ден. Днес, когато този период приключва, посрещаме празника, събираме се с близки и гости. Хората идват с чисти, често нови дрехи. След молитвата се прибираме вкъщи и младите целуват ръка на възрастните. Едно от най-важните неща е да се поиска прошка. Раздаваме баклава и сладки. Най-важното за нас е да има мир и разбирателство - особено в днешно време“. Това заяви в ефира на "Здравей, България" секретарят на мюфтийското настоятелство Себахтин Хасан. Той обясни, че на тези празници е важно да се помага на нуждаещите се и се събират пари в джамиите.
Следващият голям празник - Курбан Байрам, ще бъде в края на май.
Според последното преброяване мюсюлманите у нас са около 640 хиляди души.
