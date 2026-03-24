Комисията за защита на потребителите наложи принудителни административни мерки по Закона за туризма, с които временно се преустановява дейността на три туристически обекта - два за настаняване и едно заведение за хранене и развлечения, разположени в курортен комплекс Боровец, в София и в Бургас.

Мерките са резултат от извършени проверки, при които са установени сериозни нарушения. Те са свързани с предоставяне на туристически услуги в некатегоризирани обекти, без удостоверения за категоризация или временни такива. Санкцията ще остане в сила до отстраняване на нарушенията и привеждане на дейността в съответствие със законовите изисквания.

Проверяват търговски обекти в Созопол: Четири години заведение работи без категоризация

Подобни нарушения засягат пряко правата и сигурността на потребителите, както и подкопават прозрачността и доверието в туристическия пазар, уточняват от КЗП.

Комисията напомня на всички търговци в туристическия сектор, че предоставянето на услуги без необходимото удостоверение за категоризация представлява сериозно нарушение и води до незабавни административни санкции.

Редактор: Цветина Петкова