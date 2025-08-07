В пика на сезона - масирани проверки от няколко държавни институции започнаха в Созопол. Съвместни екипи на полиция, данъчни, РЗИ и общината проверяват дали всички изисквания на законите за предлагането на туристически услуги се спазват.

Това е третата такава по рода си мащабна проверка, която е по инициатива на министъра на туризма, по родното Черноморие за настоящия туристически сезон. Търговските обекти са проверявани дали издават касови бележки.

Масирани проверки в търговски обекти в "Слънчев бряг"

Установено е, че местно заведение работи четвърта година без категоризация от Община Созопол. Тя е изтекла още през 2021 година. Миналата година собственикът е бил санкциониран. Наложена му е глоба и в началото на този туристически сезон, но той категорично отказва да изпълни всички предписания на отделните институции.

"В общи линии сме доволни от положението и то много доволни, но констатирахме заведение, което работи без категоризация. Съставени са множество актове на въпросното място и сега предстои да бъде запечатано, за да не може да извършва дейност. Управителят избяга. Ще видим какво ще констатират останалите проверки", съобщи Иван Виделов от Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ при Министерството на туризма.