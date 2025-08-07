-
Спортни новини (07.08.2025 - обедна)
-
Нови правила за AI: Защита за потребителите или "врата в полето"
-
Людмила Елкова: „Магазин за хората” ще повтори съдбата на Държавната петролна компания
-
Доброволчеството в България: Защо безвъзмездният труд пречи на редовната заетост
-
Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция
-
Плевен минава на воден режим
Собственикът е бил санкциониран, но отказва да изпълни предписанията
В пика на сезона - масирани проверки от няколко държавни институции започнаха в Созопол. Съвместни екипи на полиция, данъчни, РЗИ и общината проверяват дали всички изисквания на законите за предлагането на туристически услуги се спазват.
Това е третата такава по рода си мащабна проверка, която е по инициатива на министъра на туризма, по родното Черноморие за настоящия туристически сезон. Търговските обекти са проверявани дали издават касови бележки.
Масирани проверки в търговски обекти в "Слънчев бряг"
Установено е, че местно заведение работи четвърта година без категоризация от Община Созопол. Тя е изтекла още през 2021 година. Миналата година собственикът е бил санкциониран. Наложена му е глоба и в началото на този туристически сезон, но той категорично отказва да изпълни всички предписания на отделните институции.
"В общи линии сме доволни от положението и то много доволни, но констатирахме заведение, което работи без категоризация. Съставени са множество актове на въпросното място и сега предстои да бъде запечатано, за да не може да извършва дейност. Управителят избяга. Ще видим какво ще констатират останалите проверки", съобщи Иван Виделов от Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ при Министерството на туризма.
