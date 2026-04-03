Апелативна прокуратура – София
Открити са тютюневи изделия и в село Кривина
Разкриха незаконна високотехнологична база за производство и съхранение на цигари без акцизен бандерол. Акцията е проведена от Главна дирекция "Гранична полиция". При извършените полицейски действия бяха намерени големи количества цигари както в тази база, така и на друг адрес - в софийското село Кривина.
Двама души са задържани. Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил.
Редактор: Никола Тунев
Източник: Пресцентър "Апелативна прокуратура - София"
