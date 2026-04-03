Разкриха незаконна високотехнологична база за производство и съхранение на цигари без акцизен бандерол. Акцията е проведена от Главна дирекция "Гранична полиция". При извършените полицейски действия бяха намерени големи количества цигари както в тази база, така и на друг адрес - в софийското село Кривина.

Снимка: Апелативна прокуратура – София

Двама души са задържани. Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил.

Снимка: Апелативна прокуратура – София

