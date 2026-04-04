От птицефермата до щанда в магазина - екип на NOVA проследи пътя на яйцето и как се формира крайната му цена. В база край София всеки ден през поточната линия преминават около 50 000 яйца, които се сортират и окачествяват преди да стигнат до търговската мрежа. „Това е нашият склад за яйца. Тук се окачествяват яйцата, които се произвеждат в нашата птицевъдна ферма“, обясни председателят на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов.

Данните показват, че въпреки лекото увеличение в магазините, цените на едро остават почти без промяна. По информация на КНСБ през март миналата година 10 яйца са стрували 2,86 лв., а през февруари тази година - 2,98 лв. „Ако погледнем цените на едро в ЕС за една година, разликата е незначителна. За България покачването е не повече от 5%“, посочи Гълъбов и допълни, че у нас яйцата остават сред най-евтините в Европейския съюз.

Разликата между цените на едро и на дребно обаче се обяснява с редица фактори. „Горивата, токът и фуражите пряко влияят върху себестойността“, каза още той, но подчерта, че крайната цена се определя и от търсенето, предлагането и нагласите на потребителите. По думите му производителите разчитат на по-голям обем продажби, а не на рязко повишаване на цените.

Очакванията са около Великден да има достатъчно яйца на пазара, включително и вносни, основно в големите търговски вериги. „На едро цената няма да се повиши. На дребно е възможно да има минимални колебания, но очаквам и промоции“, каза Гълъбов. Той увери, че качеството ще бъде гарантирано, а българските яйца лесно могат да бъдат разпознати по маркировката с код „BG“ върху черупката.

