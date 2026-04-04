Богата е палитрата от козунаци тази година преди Великден, като разнообразието на пазара може да задоволи и най-претенциозния вкус. Освен традиционните варианти, все по-популярни стават и празничните кошници, които включват козунаци, яйца, курабии и други сладки изкушения. Според производители обаче цените са се повишили с около 5% спрямо миналата година.

В пекарните цените варират според съставките и начина на приготвяне. „Тази година козунаците са между 6 и 10 евро за половин килограм. Натуралният козунак е около 6 евро, с шоколад - 8 евро, а италианското панетоне достига 10 евро“, обясни собственикът на верига пекарни Нестор Куцев. Най-луксозните предложения като безглутенов козунак с черен шоколад и ядки достигат до 30 евро.

Над 200 обекта са проверени за завишени цени преди Великден

Майсторите хлебари споделят, че тайната на добрия козунак остава непроменена - качествени продукти и внимание към детайла. „Слагаме яйца, прясно мляко, масло, захар и брашно и задължително капчица любов“, казва хлебарят Драгомир Петров. В същото време се наблюдава нова тенденция при сладките изделия -традиционните курабии постепенно се заменят от ръчно направени маслени бисквити с празнична декорация.

В търговската мрежа по-обикновените козунаци струват между 2.50 и 3 евро, докато по-специалните - с кремове, плодове или ядки, достигат до 6 евро. Част от потребителите планират да отделят между 5 и 20 евро за празника, а други предпочитат да приготвят козунака у дома заради качеството. Производителите обясняват поскъпването с увеличените цени на суровините като яйца, масло и шоколад, както и с очакваното отражение на по-скъпите горива върху производството през следващите седмици.

