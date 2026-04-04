България се сбогува с един от най-големите си футболни герои – Борислав Михайлов. Поклонението се състоя в столичния храм "Света София".

Футболният елит на България, близки, приятели и привърженици на играта от различни точки на страната отдадоха дължимото на Борислав Михайлов.

На 24 ноември миналата година стана ясно, че Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт. Именитият бивш играч на "Левски" се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ.

Бившият капитан на България е роден на 12 февруари 1963 г. в София. Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.

Михайлов има 93 мача за националния ни отбор и 9 за олимпийския. Капитанската лента на "лъвовете" носи в рекордните 60 двубоя. Избран е за Футболист №1 на страната през 1986 г. През 2011 г., след провеждане на масова анкета, е обявен за вратар на идеалния национален отбор на България за всички времена.

През юли 1994 г. получава Орден „Стара планина“ I степен.

На клубно ниво е играл в "Левски", "Белененсеш", "Мюлуз", "Ботев", "Рединг", "Славия" и "Цюрих". Шампион на страната през 1984, 1985 и 1988 г., носител на купата през 1982, 1984 и 1986 г.

С екипа на "Левски" изиграва 34 мача за купата на страната и 18 мача в евротурнирите (6 за КЕШ, 7 за КНК и 5 за УЕФА). След финала за купата през 1985 г. между ЦСКА и Левски е сред наказаните с изключване от футбола, но е реабилитиран след половин година.

Михайлов е женен за трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова. Има три деца (две дъщери и син) – Бисера и Николай от първия си брак, и Елинор – от брака си с Петрова. В края на 2008 г. се ражда първият му внук. Баща му - Бисер Михайлов, също е легендарен вратар на "Левски", а синът му Николай е действащ играч, който доскоро също се състезаваше за "сините".

През 2005 г. Борислав Михайлов е избран за президент на Българския футболен съюз. Управлява го рекордните 16 години - от 2005 до 2019 г. и от 2021 до 2023 г.

► „Той ни обедини“: Емоционалното сбогуване на Христо Стоичков с Борислав Михайлов

„Преживяхме много хубави и трудни неща в живота. Намерихме сили в един от най-трудните моменти да кажем „дотук, продължаваме напред“! В годините ми беше много тежко, защото бях тук и живях с тази мисъл, че ще се повтори прегръдката ни от първия ден. Това е човекът, който ни изведе дотам, където стигнахме – с неговите спасявания и мъките, които изживя като вратар”. Това футболистът Христо Стоичков на поклонението.

„Щастлив съм, че Боби изведе България до първата победа на Световно. Той ще остане като човека, който ни обедини. Никога не сме се делили на групи, а Боби направи така, че цяла България да се гордее. През годините много ми тежеше и заради това направихме Боби президент на Фондацията. Трудни са тези моменти, защото сме израснали заедно. Димитър Пенев даде шанс на много млади момчета. Сега тръгна и Боби, а Трифон е там. Болката е голяма”, сподели Стоичков.

Футболистът разказа, че е бил с Борислав Михайлов 12 години в националния отбор. „Различията останаха в миналото. Бяхме на възраст, на която някои неща трябва да бъдат отстранени. Тежеше ми, че не си говорим и че липсва топлотата. В последните години върнахме прегръдката, целувката и усмивката. Това показа какво сърце има Боби. Ще си спомняме само най-хубавите неща“, добави Стоичков.

► Красимир Балъков: Оценяваме хората, когато си отидат

„Добрите хора винаги са критикувани. Оценяваме ги, когато си отидат. Нека живее покоен мир и съм сигурен, че там, където е, го очакват по-добри времена”. Това каза футболистът Красимир Балъков.

► Йордан Лечков: Беше добър човек и дано така бъде запомнен

Легендата на българския футбол - Йордан Лечков, изказа съболезнованията си към семейството и близките на Борислав Михайлов.

„Бяхме доста близки. Мисля, че тепърва ще усещаме неговото отсъствие във всяка една сфера. Светъл му път. Дано го запомните весел и саркастичен. Беше добър човек и дано така бъде запомнен“, заяви Лечков след поклонението.

► Тодор Батков: Имаме добри преживявания с него

Бившият собственик на "Левски" – Тодор Батков, също говори след поклонението.

„Голямо име. Много добър човек. Не беше справедливо това обругаване, но Бог вижда всичко. Измъчи се накрая… Продължаваме да обичаме "Левски" и футбола. Бог да го прости, беше добър ръководител. Имаме добри преживявания с него“, спомни си Батков.

► Служебният министър на младежта и спорта: Изключително тъжен ден за българската спортна общественост

Служебният министър на спорта – Димитър Илиев заяви, че това е много тъжен ден за българската спортна общественост.

„Всеки българин го помни с най-силните емоции и чувства на гордост. Това е човекът, донесъл толкова много радост през 1994 г. Изключително тъжен ден за българската спортна общественост. Осиротяхме с една легенда… Бог да го прости“, каза Илиев.

След поклонението Мария Петрова се обърна към хората с „Благодаря!”.

Поклон пред паметта му!