Седмица преди Великден проверка на NOVA показва, че любимата зелена салата на българската трапеза може да крие неочаквани рискове. Макар повечето хора да се притесняват от нитратите, експерти предупреждават, че по-сериозната опасност идва от микробиологично замърсяване.

За целите на експеримента екипът на NOVA закупи маруля, зелен лук и репички от случаен магазин, които след това бяха изследвани в лаборатория към Биологическия факултет на Софийски университет. Анализите бяха насочени не към химичния състав, а към наличието на бактерии и вируси.

Специалистите обясняват, че именно микроорганизмите са най-честата причина за хранителни разстройства, а не нитратите, които традиционно будят притеснение. Бактерии като ешерихия коли могат да попаднат върху зеленчуците чрез замърсена вода, торове или контакт с животни.

Резултатите от изследването показват съмнения за замърсяване, като при зеления лук е установено наличие на ешерихия коли – индикатор за възможно фекално замърсяване. По думите на експертите, в подобни случаи рискът от хранително неразположение не е изключен.

Въпреки това, опасността може значително да се намали с правилна обработка на продуктите. Специалистите препоръчват зеленчуците да се измиват обилно и при възможност да се накисват във вода преди консумация. Дори при предварително пакетирани и обозначени като „готови за консумация“ салати, допълнителното измиване остава препоръчително.

Експерти отбелязват, че проблемът е тенденция, наблюдавана от години. Според тях все още има пропуски в хигиената при производството на листни зеленчуци, което увеличава риска за потребителите.

