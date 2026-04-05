Автобус от градския транспорт пламна в центъра на Пловдив. Всички пътници са евакуирани навреме и няма пострадали. Инцидентът е станал около 13 ч. на централния булевард “Цар Борис Трети Обединител”, в района на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

По първоначална информация огънят е тръгнал от задната част на превозното средство, където се намира двигателят. Пламъците са обхванали автобуса за минути, но всички 15 пътници са успели да слязат навреме. Няма данни за пострадали. Шофьорът разказа пред NOVA, че първи е забелязал дима и веднага е спрял.

На място незабавно са пристигнали два екипа на пожарната, които са овладели огъня и са предотвратили разпространението му. Районът около инцидента е бил отцепен, а движението в централната част на града – временно затруднено.

Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Очаква се проверка да установи дали става дума за техническа неизправност или друг фактор.