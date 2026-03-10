Снимка: Георги Манев, NOVA
-
Километрични задръствания в двете посоки, полицията пренасочва трафика
Автобус се запали в движение на пътя между Казанлък и Стара Загора във вторник. Сигналът за инцидента е подаден към 9.00 ч. В превозното средство пътували 27 студенти от Тракийския университет. За щастие, няма пострадали.
Шофьорът веднага е успял да отбие и всички слезли от автобуса. „Усетих някакъв дим, после видях и огъня. Отбих, отворих вратите, изкарах студентите. Започнахме да гасим пожара, но в един момент пламъците отново се разбушуваха”, разказа водачът.
Автобус се запали на пътя Айтос – Бургас (СНИМКА)
Заради произшествието движението в района е сериозно затруднено. И в двете посоки са се образували километрични колони от автомобили. От полицията започнаха да пренасочват трафика по обходни маршрути, за да се облекчи движението и да се осигури достъп на екипите, които работят на място.
