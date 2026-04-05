"Той беше повече от един отбор. Боби беше златен", каза той
Навремето старите футболисти казваха „Един вратар е половин отбор”. Той беше повече от един отбор. Това заяви бившият президент на Българския футболен съюз Валентин Михов в предаването „На фокус” в памет на легендарния вратар Борислав Михайлов.
Михов разказа, че е познавал добре цялото семейство на Михайлов. „Боби беше златен. Познавах всички от семейството му. Те си останаха човеци, за разлика от много други. Баща му Бисер беше добър вратар и човек”, каза той.
По думите му харизмата, категоричността и спокойствието са много важни качества за един вратар. „Спокойствието и това, което Боби изтърпя, значат, че е много устойчив. За един вратар това е много важно. Такова хулене, такива мръсотии изтърпя той”, сподели Михов.
„Лошото е, че на Боби му повлияха някои неща, които бяха съпътствани с политическа игра. В основата е големият организиран протест срещу него. Винаги самият спорт е огромна политика”, допълни той.
„Ако някои политици разбират от стратегия, те досега щяха да построят 10-12 стадиона, 15 зали за дечицата. Спортът отделя от всички други мръсотии”, заяви бившият президент на БФС.
Редактор: Ивайла Маринова
