Камион е прегазил пешеходка в София. Пътният инцидент е станал тази сутрин на улиците "Щросмайер" и "Скопие".

От ЦСМП съобщиха за NOVA, че сигналът е получен малко преди 8 часа тази сутрин. Веднага е изпратена линейка на място, но за съжаление спешният екип е установил смъртта ѝ.

Изяснява се самоличността на загиналата жена и обстоятелствата околото пътното произшествие.