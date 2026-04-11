„На територията на столицата са проверени над 120 православни храма”, съобщи инспектор Стефани Йосифова в ефира на „Събуди се”. По време на инспекциите са проведени инструктажи на служителите в църквите за осигуряване на свободни евакуационни изходи и правилна реакция при евентуални инциденти. Където са констатирани нередности, са дадени предписания за тяхното отстраняване.

Инспектор Йосифова призова гражданите, които ще посетят богослуженията във великденската нощ, да спазват дистанция и да избягват масови струпвания, особено при местата за палене и гасене на свещи. Тя подчерта, че е важно „да се прояви особено внимание към съгражданките от женски пол за пазене на коси и дрехи” от открит огън.

Велика събота е най-благословеният седми ден

Относно традицията благодатният огън да се пренася вкъщи, пожарната препоръчва свещта да се поставя върху негорим материал или подложка. Инспектор Йосифова предупреди, че една от най-честите грешки е оставянето на включени готварски печки или други електроуреди без надзор по време на празниците. „Електрическите инсталации също трябва да са в изправност, за да не се допуска късо съединение”, допълни тя.

Тази вечер на местата с масово събиране на хора ще бъдат осигурени дежурни пожарни екипи и техника, които да следят за безопасността на гражданите.

