Българска авиокомпания, пренесла от Букурещ до Тимишоара Благодатния огън, на връщане към София го превози и до летище „Васил Левски“. Така в 22:30 часа измоленият днес в Йерусалим Благодатен огън пристигна в България.

Предстои той да бъде донесен до Синодалния параклис, откъдето преди началото на Пасхалното богослужение ще бъде внесен и предаден на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил. Той ще го раздаде на всички присъстващи православни християни преди възвестяването на Христовото Възкресение.

Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим (ВИДЕО+СНИМКИ)

