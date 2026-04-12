В разложкото село Елешница Великден не преминава само с козунаци и яйца, а и с тътена на кукерски звънци.

В ефира на "Събуди се" по NOVA Васил Шарков от „Средната махала” разказа, че подготовката за карнавала обединява цялото село. Участниците са разделени на три основни групи – от Средната махала, Юрук махала и Плач махала. Всяка група представя както традиционните кукери, облечени в костюми от дългокосмести кожи, така и персонажи, пресъздаващи хумористични сцени от народния бит и ежедневието.

Основният акцент на празника в Елешница е участието на децата. „Целта е да запалим малките деца и традициите да продължават в Елешница, защото открай време е било така”, сподели Васил Шарков.

Макар че между кварталите съществува „спортна злоба” и конкуренция за най-добри костюми, в края на деня всички се събират заедно. Официалното дефиле започва в 10:30 часа на площада в селото, където ритъмът на тъпаните и звънът на чановете ще огласят цялата долина в чест на Възкресението.

