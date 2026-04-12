Вече шеста година, водени от вярата и желанието да помагат, „Доброволците на св. Георги” готвят и помагат на хора в нужда. От малко бусче, паркирано в двора на Александровска болница, те раздават над 1 300 ястия месечно.

Сред нуждаещите се посетители са бивши медицински сестри, футболисти или хора с ниски пенсии.

Защо социално слаби получават медицинска помощ в храм?

„Опитваме се да градим общност, основана на милосърдие, взаимопомощ и солидарност. Правим го, защото вярваме, че ако можем да подкрепим някого, трябва да го направим. Много от хората, които идват при нас, всъщност помагат на други хора в нужда”, казва Деян Петров, който е сред доброволците.

„Групата ни е около 160 души, но най-активните са около 10-15 човека. Всеки допринася с каквото може и всяка помощ е добре дошла”, допълни той.

