Националният съвет на БСП решава каква ще е съдбата на лидера на партията Крум Зарков. Социалистите се събират след като столетницата за първи път не успя да прескочи 4% бариера и да влезе в Народното събрание.

Още в нощта на изборите Зарков заяви, че поема пълната политическа отговорност за резултата и ще поиска вот на доверие от Националния съвет. Днешният пленум се определя като исторически, тъй като за първи път от създаването си през 1919 г. - независимо дали като БКП или БСП - левицата остава без парламентарно представителство. Единственият сходен период е между 1923 и 1944 г., когато партията е била забранена.

БСП свиква извънредно Националния съвет на партията, Зарков подава оставка, ако не получи вот на доверие

"БСП-Обединена левица" получи 3.017% или 97 753 гласа, което не им стигна да преминат 4%-та бариера за влизане в парламента. Въпреки заявената отговорност, част от социалистите смятат, че вината не може да бъде стоварена изцяло върху настоящия лидер. Според тях слабият резултат е следствие и от участието на партията в предишното управление, в което БСП беше коалиционен партньор заедно с други формации.

Представителят на бившето ръководство Борислав Гуцанов също защити тази теза. Той заяви, че не очаква оставка на Зарков на този етап и подчерта, че пред партията стоят далеч по-сериозни въпроси от персоналната отговорност.

От своя страна Габриел Вълков определи ситуацията като изключително тежка за левицата в България. По думите му основният приоритет трябва да бъде обединението на левите сили и намирането на изход от кризата, а не вътрешнопартийни конфликти.

Подобна позиция изрази и Дора Янкова, която настоя първо да се направи задълбочен анализ на причините за провала. Според нея Зарков трябва да продължи да ръководи партията, тъй като има мандат от Конгреса.