Нов кръг преговори между Съединените щати и Иран се чака в Исламабад. Иранската делегация вече пристигна, водена от външния министър Абас Арагчи. Съединените щати са представени от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

И двете страни са предвидили срещи с лидерите на Пакистан, които отново играят роля на посредници. Но Техеран настоява, че планират да се срещнат само с пакистанците, на които да изложат своята позиция. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви през седмицата, че Съединените щати не чувстват натиск да прекратят войната с Иран. Това само подчерта за пореден път разделението между публичните изявления на администрацията и усилията на Белия дом да намери начин за прекратяване на конфликта.

Тръмп съобщи за водени преговори със сегашните управляващи в Иран

„Стив и Джаред ще се отправят към Пакистан в събота, за да изслушат иранците. Надяваме се, че ще бъде постигнат напредък и че от тази среща ще произтекат положителни развития. Ще видим. Президентът, вицепрезидентът и държавният секретар ще чакат тук, в Съединените щати, за новини. Вицепрезидентът също е в готовност да замине за Пакистан”, посочи говорителят на Белия дом Карълайн Левит.

Редактор: Дарина Методиева