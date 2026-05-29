Очаква се днес депутатите да приемат на второ четене в пленарната зала закона, с който се създава нова Антикорупционна комисия. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган.

Комисията ще се формира по нов начин и ще има петима членове. Запазва се обаче възможността тя да заработи и в непълен състав - с избрани само трима членове. В сряда, след повече от пет часа, временната Правна комисия прие текстовете на второ четене.

