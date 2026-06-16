Премиерът Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса през последните месеци разходите им са се увеличили значително основно заради по-скъпите горива.

Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали и до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест.

Нови цени на билетите в Пловдив: Транспортният бранш иска среща с премиера

Редактор: Ралица Атанасова