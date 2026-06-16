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Според бизнеса през последните месеци разходите им са се увеличили значително
Премиерът Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса през последните месеци разходите им са се увеличили значително основно заради по-скъпите горива.
Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали и до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест.
Нови цени на билетите в Пловдив: Транспортният бранш иска среща с премиераРедактор: Ралица Атанасова
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