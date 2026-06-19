Районният съд в Пазарджик остави в ареста инфлуенсъра Стоян Колев. Той беше задържан преди два дни на магистрала "Тракия" с пневматично оръжие, а полевият му тест за наркотици отчете наличие на кокаин.

"Аз съм Ахил. Ще ви потроша в затвора. Вие луди ли сте?", с тези думи Стоян Колев крещеше по полицаите, които го охраняваха в съда. Той беше отведен обратно зад решетките, след като магистратите уважиха искането на прокуратурата за постоянно задържане.

Определението на Районен съд-Пазарджик подлежи на протест или обжалване пред Окръжен съд-Пазарджик в тридневен срок.

Редактор: Дарина Методиева