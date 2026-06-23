Недоволството сред жителите на Хисаря и околните населени места расте заради продължаващия ремонт на пътя между курортния град и Карлово. Хората се заканват да излязат на протест и да направят жива верига, тъй като според тях ремонтните дейности се бавят, а състоянието на трасето ежедневно причинява щети по автомобилите им.

Става въпрос за участъка между село Михилци и Хисаря, който е част от републиканския път Карлово – Хисаря. По думите на местните жители петкилометровата отсечка е в критично състояние повече от месец. На места асфалтът е изрязан, а след валежи по пътя се образуват дълбоки неравности и кални участъци. В други части е насипан само чакъл, който вдига облаци прах и създава опасност за движението.

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Шофьорите сравняват преминаването по трасето с движение по военен терен. Те се оплакват от ограничена видимост, хвърчащи камъни и постоянен риск от повреди по автомобилите. Според тях ежедневно има случаи на спукани гуми, счупени тасове и напукани предни стъкла.

Сред потърпевшите е и Ваня Пенева, която всеки ден пътува между Хисаря и Карлово. Тя разказва, че окачването на автомобила ѝ вече е сериозно увредено, а хвърчащите камъни са оставили следи и по предното стъкло. По думите ѝ движението по отсечката е опасно и създава предпоставки за тежки инциденти.

Ремонтът е започнал на 16 май и обхваща общо 10 километра. Участъкът от разклона за Карлово до село Михилци вече е асфалтиран, но според хората трасето от Михилци до Хисаря е разкопано и от седмици по него не се извършват видими строителни дейности. Местните твърдят, че работници не са виждани на обекта от близо три седмици и поставят под съмнение организацията на ремонта.

Проблемът се отразява и на бизнеса в курортния град. Собственици на търговски обекти и туристически услуги разказват, че посещаемостта е спаднала рязко, а клиенти от съседни населени места почти не идват заради трудния достъп до Хисаря.

След запитване от NOVA от Агенция „Пътна инфраструктура“ обявиха, че от следващия ден основният път между Михилци и Хисаря ще бъде временно затворен, за да се ускори изпълнението на ремонта. Трафикът ще бъде пренасочен по обходен маршрут през Калояново.

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Кметът на Хисаря Ива Вълчева обаче не одобрява предложеното решение. Според нея обходът ще удължи пътуването с около 50 километра и ще създаде сериозни затруднения за жителите, туристите и обществения транспорт. Тя посочва, че някои автобусни превозвачи вече отказват да използват обходните маршрути. Изключение ще бъде направено единствено за сметосъбиращите камиони, които ще могат да преминават по ремонтирания участък.

От фирмата изпълнител „Европейски пътища“ отхвърлят твърденията за забавяне. От дружеството заявяват, че екипите работят поетапно на терен и след въвеждането на временната организация на движението ремонтът ще може да се извършва по-бързо и по-ефективно. Компанията поема ангажимент строителните дейности в участъка между село Михилци и Хисаря да приключат до края на август 2026 г.

Междувременно от АПИ поднесоха извинения на гражданите за причинените неудобства.