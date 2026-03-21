Жителите на бургаския квартал „Горно Езерово” излязоха на протест. Недоволството им е насочено срещу лошото състояние на пътя, водещ от и до квартала, по който ежедневно преминават с колите си, за да стигнат до училища и до работните си места.

Хората негодуват срещу некачествените ремонти и липсата на мерки за ограничаване на скоростта по отсечката, която създава реална опасност от пътнотранспортни произшествия.

Повече от час движението по пътя от квартал „Меден рудник” към центъра на Бургас е сериозно затруднено. Към момента пътят е блокиран в двете посоки заради протест на местни жители.

От АПИ заявиха, че отсечката между квартал „Горно Езерово” и Бургас е част от Републиканската пътна мрежа. В момента се извършва проектиране за ремонт на участъка, като проектът се намира във втория си етап.

По неофициална информация протестът и затрудненото движение между „Меден рудник“ и центъра на града ще продължат до 13:00 часа.

Жителите на квартала се оплакват от тежкото състояние на пътната настилка. По думите им, трасето е силно амортизирано, като често се стига до повреди по автомобилите.

„Хората си чупят джантите и гумите по този път. Тук минават тежкотоварни камиони по 40 тона и настилката е напълно разбита“, коментират протестиращи.

Те подчертават, че това е единствената връзка на квартала с останалата част на града и настояват за спешен ремонт.

„На всеки избор ни обещават, че пътят ще бъде оправен, но с години нищо не се случва”, казаха те.

„Миналата година също протестирахме, но резултат няма“, заявяват още местните жители”, добави друг протестиращ.