Жители на Каблешково, квартал Черно море и Бургас се събраха на протест днес срещу лошото състояние на пътя. Отсечката Бургас-Каблешково е алтернативен път за Несебър и Слънчев бряг, но по него не е правен основен ремонт от 35 години насам.

Преди месец на пътя е имало 20-сантиметрови дупки, а днес на места те са заличени с лек козметичен ремонт. Искането на протестиращите е за цялостен ремонт.

Жители излязоха на протест на главен път Е79 между Враца и Монтана

Това е втори протест в рамките на месец. Протестиращите са получили имейл от Агенция "Пътна инфраструктура", в който им се отказва ремонт. Ако не бъдат чути, организаторите на протеста заплашват с блокиране на основния път за влизане към Слънчев бряг от магистрала "Тракия" през натоварените летни месеци или още в началото на туристическия сезон.

Мястото е неосветено вечер, пътят е в лошо състояние, а катастрофите по него са десетки. Внесена подписка в няколко институции от недоволни достигна повече от 3600 подписа.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ивета Костадинова