Напрежение сред водачите на линейки в най-големия център за спешна медицинска помощ в Югоизточна България - Бургас. Шофьорите се оплакват от голям брой фишове за превишена скорост, които получавали, и се налагало сами да заплащат. От края на януари до момента издадените от "Пътна полиция" фишове са над 120. Преди около половин година са провели среща с ръководствата на Община Бургас, "Пътна полиция" и ръководството на Центъра за спешна помощ, но до момента санкциите отново са за всеки от тях.

Във вторник шофьорите на линейки излязоха пред Спешната помощ, за да изразят негодуванието си и да заявят, че работят в спешна, а не в амбулаторна помощ.

Владимир е един от водачите, които в момента имат три фиша. "Получих единия, когато сме оставили пациент в болница и сме се връщали. Камерата ни заснема, макар че сме със светлинен сигнал, но това не се отчита. А глобата я плащам аз", обясни мъжът.

По думите му вече е наел адвокат и води дело, за да се отменят глобите.

Климентин Милчев също е шофьор на линейка. Разказва, че прожблемът е от поне две години, но "най-сериозно е станало от януари". "Проведохме среща в Общинската комисия по транспорт в Община Бургас. Мисля, че беше в края на октомври. Бяха поканени всички - включително началникът на КАТ и представители на охранителна полиция. Обещаха да се търси решение и да се прекрати тази практика. Но промяна няма", твърди той.

Миналата седмица, в четвъртък, бяха връчени 126 фиша - само за периода от втората половина на януари досега, посочва Милчев.

Механикът на Спешна помощ Янчо Кришев обясни, че с новите промени в Закона за движение по пътищата и увеличения брой камери - има такава вероятност колегите му да останат без книжки, макар че засега няма такива случаи. "Всяко излизане на линейка е с номер на мисия - има час на тръгване, пристигане при пациента и какво се случва след това. Най-уязвими сме, когато се връщаме без пациент", заяви той.

Вече част от тях са обявили готовност да напуснат професията, тъй като при заплати от 700-800 евро няма как да плащат фишове от по 500 евро.

