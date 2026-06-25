Законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарна зала, според предварителния дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата.

За член на парламента на Темида няма да може да бъде избиран и магистрат, който в последните 5 години е бил главен прокурор, председател на върховно съдилище или негов заместник. Забраната важи и за случаите на изпълняващ функциите.

Правната комисия в НС променя Закона за съдебната власт

С промените се дава право на министъра на правосъдието да обжалва решенията на Пленума и колегиите на ВСС, като това не спира изпълнението им.

Редактор: Цвета Лазаркова