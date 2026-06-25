Законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарна зала, според предварителния дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата.

За член на парламента на Темида няма да може да бъде избиран и магистрат, който в последните 5 години е бил главен прокурор, председател на върховно съдилище или негов заместник. Забраната важи и за случаите на изпълняващ функциите. С промените се дава право на министъра на правосъдието да обжалва решенията на Пленума и колегиите на ВСС, като това не спира изпълнението им.

Правната комисия в НС променя Закона за съдебната власт

Предложенията скараха управляващи и опозиция. Отхвърлените предложения на ДБ парламентарната квота за членове на ВСС да бъде трансформирана в обществена изостриха тона в залата.

„Да могат да правят предложения широк кръг лица - предсатвители на академичната и професионалната общност. Те не са партийна, а обществена квота. За съжаление през годините обществената квота се изроди в партийна. Ние се опитахме да излезем от този порочен кръг”, заяви Надежда Йорданова, „Демократична България”.

Управляващите обясниха - след като са изслушали професионалните общности, тяхното мнение е надделяло.

„Години наред редица политически партии осмисляха съществуването си под флага на правосъдната реформа. Правосъдната реформа се изпразни от съдържание и ни е срам да го изричаме. Вашите предложения са популистки. Тезите ви са внушения”, категорична беше Даниела Кършева, „Прогресивна България”.

Според депутата от „Продължаваме Промяната” Стою Стоев: „Колкото и да е изтъркана фразата съдебна реформа - този закон не е реформа”.

ГЕРБ и „Възраждане” отправиха критики към предложението на „Демократична България”.

„Просто предложете. Номинирайте - имате право да правите номинации. Ако искате от НПО, ако искате от СУ. Мисля, че има легитимност, особено в момента”, подчерта Тома Биков, ГЕРБ.

„Чухме аргументацията. Не е необходимо още и още да настоявате практически чуждестранни агенти да имат достъп до номинациите на НС. Тук съм съгласен с г-н Биков, че НС има легитимност”, заяви Ангел Янчев от „Възраждане”.