Ще внесем наши предложения, с които ще покажем, че е възможно да няма такъв дефицит. Това заяви в ефира на „Здравей, България” лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов по отношение на новата план-сметка за 2026 г.

„Далеч съм от мисълта да обявявам държавния служител за най-голямото зло. Вината за този бюджет не е само на Радев. Той продължава политиките на предишните управляващи. Разликата между държавния дълг, който беше предвиден по бюджета на Теменужка Петкова, и този, който сега е на Гълъб Донев, е милиард и половина. Тоест почти няма никаква разлика. На всичкото отгоре ние многократно повтаряхме, че това, което се случва сега, е заради изкуственото раздуване на приходите, за да можем да покрием прословутия 3-процентен прагов дефицит”, коментира Костадинов.

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Той заяви също, че не вижда предвидени мерки за борба със сивия сектор в посока на едрия бизнес. „Виждам да се удря дребният предприемач. За мен е необяснимо как хората, които обясняваха, че ще се борят с олигархията, първото нещо, което правят, е да посягат на работниците и на държавните служители”, каза още лидерът на „Възраждане”.

Костадинов коментира и пътната безопасност у нас след трагичния инцидент на АМ „Тракия”, отнел живота на трима души. „Всяка седмица минавам пътя София-Варна, Варна-София два пъти и виждам в какво състояние са пътищата. Една голяма част от мантинелите в буквалния смисъл на думата се разлагат, защото вече са изядени от ръждата и могат да паднат при малко по-силен вятър. Преди няколко години, когато ние започнахме да задаваме такива въпроси, частично някои от най-засегнатите участъци бяха поправени, обаче истината е, че се работи на парче”, посочи Костадинов.

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Той коментира, че участъкът, строен в областите Бургас, Ямбол и Сливен, има мантинела, която е здрава, но не е предназначена за използване на автомагистрала. По думите му тя може да задържа леки автомобили и определени превозни средства с по-висок тонаж, но не и тежкотоварни камиони от този тип.

„Това, което бихме могли да направим като опозиция, вече сме го направили. Продължаваме с действията. Зададохме поредица от въпроси на новия министър Шишков, чакаме отговори. Трябва да се действа. За съжаление, при нас действията винаги идват, след като има човешки жертви, което е безумно”, заяви още той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова