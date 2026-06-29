-
Социалните партньори не постигнаха пълно съгласие по проектобюджетите за 2026 година
-
Минимална пенсия изобщо не трябва да има, заяви Васил Велев
-
"Пресечна точка: За бюджет 2026 и "войната" по пътищата
-
Заловиха тир с 20 тона лесно запалим товар, движил се със спукани възглавници и разкачен заден мост (СНИМКИ)
-
Властта възложи на Сметната палата одити на социалните плащания, бюджета и АПИ
-
Адекватни ли са мерките спрямо нарушенията на пътя?
Според Димитър Манолов част от съществуващите 304 администрации в страната могат да бъдат закрити или обединени
Тристранният съвет обсъжда проекта на бюджет за тази година на фона на първия протест на държавните служители под прозорците на правителството, организиран от КТ „Подкрепа” и КНСБ. Този протест беше предупредителен дотолкова, доколкото има натиск от най-различни страни за редуциране на държавната администрация. Това коментира президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.
По думите му недоволството на служителите е свързано с разпратено писмо от Министерството на финансите, в което се залага съкращаване на разходите с 10 процента и намаляване на заплатите. В същото време в проекта на закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса е отчетено голямо текучество на кадри заради ниски възнаграждения. „Средната работна заплата в Здравната каса е от порядъка на 1300 евро”, уточни Манолов, като добави, че надзорните съвети на НЗОК и на Националния осигурителен институт работят без заплащане.
Минимална пенсия изобщо не трябва да има, заяви Васил Велев
Синдикатите искат по-сериозно увеличение на заплатите в редица структури към социалното министерство, НЗОК и НОИ. Относно заявките за редуциране на държавната администрация, гостът посочи, че в страната има списък с 304 администрации, някои от които спокойно могат да изчезнат или да станат отдели в министерства. Като пример за дисбаланс той даде Фискалния съвет. „В него получават чудовищни заплати, грубо казано са 15 минимални работни заплати за страната”, посочи президентът на КТ „Подкрепа”. Той обърна внимание и на Комисията за защита на потребителите, която разполага с капацитет от 150 души, което означава по трима-четирима инспектори в област.
Във връзка с минималните осигурителни прагове, работодателите отказват да ги договарят от 10 години, поради което огромната част от тях са останали на нивото на минималната работна заплата. „Законът казва, че работодателят е задължен да осигурява работника на реалния му доход, а не на нещо си друго”, припомни Манолов. Той се позова на пресни данни в пресата, според които размерът на сивата икономика в България е между 28 и 35 процента, като са известни немалко случаи, в които се плаща минимална работна заплата и още 100 евро в плик.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни