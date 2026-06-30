Втори опит за ход на делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесмена Ивайло Маринов и началника на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.

Петимата са обвинени за общо 12 престъпления. Благомир Коцев ще отговаря за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда.

Възобновяват делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Според прокуратурата те са искали около 6% от парите за обществени поръчки да им бъдат връщани, като има съмнения, че част от сумите са отивали в партийната каса на формацията, издигнала Коцев.

Делото беше спряно веднъж заради кандидат-депутатските имунитети на Кателиев и Стефанов.

Редактор: Ивайла Маринова