Снимка: БГНЕС
-
Ремонти ограничават трафика по „Струма“ и по ключов път край морето
-
Последен ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове
-
Административните съдилища въвеждат виртуално правосъдие и задължителни електронни услуги от 1 юли
-
Безопасност и инфраструктура за велосипедисти в България
-
България с 6 хеликоптера и самолет "Спартан" срещу пожарите това лято
-
Владимир Кличко пред NOVA: Политиците могат да научат много от спортистите
По случая петима са обвинени за общо 12 престъпления
Втори опит за ход на делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бизнесмена Ивайло Маринов и началника на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.
Петимата са обвинени за общо 12 престъпления. Благомир Коцев ще отговаря за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда.
Възобновяват делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев
Според прокуратурата те са искали около 6% от парите за обществени поръчки да им бъдат връщани, като има съмнения, че част от сумите са отивали в партийната каса на формацията, издигнала Коцев.
Делото беше спряно веднъж заради кандидат-депутатските имунитети на Кателиев и Стефанов.Редактор: Ивайла Маринова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни