Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха пиар експертът Калина Крумова, финансовият експерт Преслав Райков и социалният предприемач Ивайло Маджаров.

В първата дискусия те обсъдиха словесния сблъсък между вътрешния министър Иван Демерджиев и ГЕРБ относно обществените поръчки за пътищата. Повод за дебата станаха твърденията на силовия министър, че процедурите за мантинели се печелят от две фирми, зад които прозира фигурата на Бойко Борисов, и последвалата остра реакция на ГЕРБ, които определиха думите като клевета и заявиха, че ще заведат дело.

Втората тема в разговора беше свързана с инфлацията и ударът по джоба на българина. Коментаторите анализираха данните, според които в края на месеца плащаме с 5 евро повече за продукти от т.нар. малка потребителска кошница. Те обсъдиха годишния ръст на цените от близо 9 на сто, както и тревожните изчисления на КНСБ, че 30% от доходите на домакинствата отиват изцяло за храна.

Цялото предаване гледайте във видеото.