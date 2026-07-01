На 30 юни 2026 г. изтече шестмесечният срок, в рамките на който търговските банки бяха задължени да обменят налични левове в евро за гражданите и бизнеса без да начисляват такси. Данните на Българската народна банка показват, че към края на този период са обменени 29,4 млрд. лева. Това представлява 94,48% от левовите банкноти и разменни монети, които са били в обращение към началото на 2025 г. Към същия момент извън касите на БНБ остават още 1,7 млрд. лева.

От институцията отчитат, че процесът по обмяна на националната валута е протекъл плавно, организирано и в съответствие с нормативната рамка, без да се допускат затруднения за гражданите, бизнеса и финансовата система.

Край на задължителния безплатен обмен на левове в банките и пощите

Към 30 юни 2026 г. евробанкнотите и евромонетите в обращение са на обща стойност 8,8 млрд. евро. Този обем осигурява нормалното функциониране на наличнопаричното обращение и ефективното обслужване на икономиката.

След изтичането на шестмесечния период банките вече имат право да определят и начисляват такси при обмяна на левове в евро. Те са длъжни да уведомят БНБ за размера им, но централната банка няма правомощия да се намесва в тези решения.

От Българската народна банка напомнят на всички физически и юридически лица, че обмяната на левове в евро продължава безсрочно на нейните каси. За тези операции няма да се начисляват такси и те остават напълно безплатни.

Редактор: Мария Барабашка