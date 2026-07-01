Край на безплатното обменяне на левове в търговските банки и пощите. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но от днес вече могат да налагат такси за това.

От днес „Български пощи“ ще взимат 6 евро такса за суми до 1000 лева. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще бъде безплатна без ограничение във времето.

Последен ден, в който търговските банки и пощите обменят левове безплатно

По последни данни централната ни банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите ѝ остават около 2-3 милиарда лева.

Редактор: Мария Барабашка