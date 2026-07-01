Снимка: iStock
-
Арест след като воден атракцион се заби в скалите край Ахелой
-
„Докато не се разбера с когото трябва, вода няма да има“: Двама бизнесмени твърдят, че са били рекетирани от ВиК-Несебър
-
Прокуратурата проверява за хулиганство таксиметровия шофьор, заснел и разпространил видео с клиентка
-
След извънредното кацане в Бургас: Самолетът, ескортиран от български изтребител, пристигна в Тел Авив
-
НАП започна засилени проверки на заведения по морето
-
България посрещна Джулай морнинг (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
От днес токът и парното поскъпват с около 3%
Вече е позволено въвеждането на такси за услугата
Край на безплатното обменяне на левове в търговските банки и пощите. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на годината, но от днес вече могат да налагат такси за това.
От днес „Български пощи“ ще взимат 6 евро такса за суми до 1000 лева. Някои от търговските банки вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще бъде безплатна без ограничение във времето.
Последен ден, в който търговските банки и пощите обменят левове безплатно
По последни данни централната ни банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите ѝ остават около 2-3 милиарда лева.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни