Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на 2026 г., но след 30 юни вече могат да налагат такси за това.

Някои от банките вече обявиха, че не предвиждат да въвеждат такси. В Българската народна банка услугата ще е безплатна без ограничение във времето.

Какво ще стане с левовете, които имаме в брой

От 1 юли „Български пощи” въвежда такса за обмяната на левове в евро. За суми до 1000 лева ще се плащат 6 евро. Таксата расте с размера на сумата. Ако искаме да обменим максимума от 10 хиляди, ще трябва да платим 10 евро.

По последни данни Централната ни банка е изтеглила почти 93% от левовите банкноти и монети. Извън касите ѝ остават около 2-3 млрд. лева.

Проверка в първите държави, въвели еврото през 2002 г., показва, че и до днес хората продължават да обменят от старата валута.

Редактор: Цветина Петкова