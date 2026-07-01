Горят халета за преработка на пластмаса на улица „Банско шосе“ в столичния квартал „Република”. Това потвърдиха за NOVA от пожарната.

Сигналът за пожара е получен в 16:30 ч. Изпратени са 6 противопожарни автомобила с екипи от СДПБЗН. Изпратен е и 1 химически автомобил и 1 линейка.

При пристигане на място екипите установяват, че горят две халета за преработка на пластмаса. На кадри, разпространени от очевидци, се вижда голям облак черен дим.

Снимка: Facebook група „Люлин”, Nadezhda Doycheva

„В 16:30 ч. получихме сигнал за това, че в базата за разделяне на отпадъци има горене. На място са изпратени два екипа. Те виждат, че площта на обхванатите горивни материали е доста голяма. Потърсили са помощ. Към настоящия момент имаме осем екипа на място, със съдействието на екипи от аварийното звено на Столична община. Пожарът е в рамките на периметъра, който е заварен. Няма застрашени съседни обекти и граждани, няма пострадали. Мобилна лаборатория замерва концентрацията на вредни газове“, обясни за NOVA ст. комисар Веселин Гетов от Столична дирекция ПБЗН.

Голям пожар в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Все още няма информация за причината за пожара, както и дали има пострадали хора. Това написа в профила си във „Фейсбук” кметът на район „Люлин” Георги Тодоров. „Моля гражданите да стоят на разстояние от пожара. Препоръчва се при задимяване в квартала да не се отварят прозорците, а при излизане навън да се носи маска или плътен шал. Имайте предвид, че в складовете се съхраняват пластмасови и други отпадъци, които при горене отделят токсични съставки. Затова бъдете нащрек и следете своевременно обстановката”, призова Тодоров.

Снимка: Facebook група „Люлин”, Nadezhda Doycheva

Снимка: NOVA

Снимка: NOVA

Снимка: NOVA