Пътната безопасност и борбата с престъпността в малките населени места са сред основните приоритети на Министерството на вътрешните работи. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарен контрол, като отчете както предприетите мерки за ограничаване на тежките катастрофи, така и резултатите от засиленото полицейско присъствие в рискови райони на страната.

По думите му още с встъпването си в длъжност е поставил специален акцент върху намаляването на пътния травматизъм. Затова средствата от Фонда за безопасност на движението ще бъдат насочени към реални мерки за превенция, контрол и ограничаване на тежките пътни инциденти.

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Към края на май във фонда са налични над 1 млн. лева, които ще бъдат инвестирани в системи за видеонаблюдение, техника за „Пътна полиция“ и други дейности, свързани с безопасността по пътищата. Министърът подчерта, че средствата ще се използват единствено за тази цел, а информацията за разходването им ще бъде публично достъпна на интернет страниците на МВР и „Пътна полиция“.

„Целта не е тези средства да стоят неизползвани или да покриват други нужди. Те трябва да бъдат вложени в мерки, които реално намаляват броя на жертвите и пострадалите при катастрофи“, заяви Демерджиев.

Той съобщи още, че МВР вече е прекратило практики от миналото, при които работата на служителите е била оценявана основно по броя на съставените актове и наказателни постановления.

„Няма норми за глоби и санкции. Основната ни задача е да намалим пътния травматизъм, а не да събираме повече наказателни постановления“, подчерта министърът.

Във връзка с контрола върху тежкотоварните автомобили Демерджиев обяви, че МВР работи съвместно с Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за засилване на проверките на камионите и техническата им изправност. По думите му именно претоварените и неизправни товарни автомобили са сред факторите за тежки пътни инциденти.

Министърът съобщи още, че се работи по идентифицирането на най-опасните пътни участъци в страната, за които ще бъдат изготвени конкретни мерки за обезопасяване с участието на всички компетентни институции.

Освен върху пътната безопасност, МВР е насочило усилия и към ограничаването на престъпността в по-малките и отдалечени населени места. Демерджиев отчете трайна тенденция за намаляване на престъпленията срещу собствеността, която според него е резултат от по-доброто разпределение на ресурсите и засиленото полицейско присъствие.

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На областните дирекции е разпоредено регулярно да анализират криминогенната обстановка и при необходимост да искат допълнителни сили от жандармерията. Целта е да се осигури по-видимо присъствие на полицията и по-бърза реакция при сигнали за престъпления.

В периода от 13 май до 13 юни в цялата страна е проведена мащабна специализирана полицейска операция, в рамките на която са били увеличени патрулите на полицията и жандармерията, засилен е контролът върху адресните регистрации и са предприети действия в районите с по-високи нива на престъпност.

По думите на министъра паралелно продължават и специализирани операции за противодействие на конвенционалната престъпност. Като пример той посочи област Видин, където от началото на годината са проведени редица съвместни акции на различни структури на МВР.

Демерджиев обясни, че заради близостта до границата в региона се регистрират случаи на кражби на автомобили, посегателства върху имущество и други престъпления, което налага засилени мерки за сигурност.

Той увери, че полицейските инспектори в населените места се подпомагат от мобилни екипи и служители на районните управления, а патрули се извършват както през деня, така и през нощта. Графиците се актуализират според конкретната обстановка и постъпилите сигнали.

По отношение на сигурността в Брусарци министърът съобщи, че е подготвен проект за изграждане на система за видеонаблюдение с 10 камери, които ще бъдат свързани с районното управление в Лом и ще позволят постоянен контрол и наблюдение.

В заключение Демерджиев призова местните власти да поддържат активен диалог с полицейските ръководители, за да могат своевременно да се предприемат допълнителни мерки при необходимост.

„Министерството на вътрешните работи прави всичко възможно да компенсира кадровия недостиг и да гарантира необходимото ниво на сигурност за гражданите“, заяви вътрешният министър.

Редактор: Цветина Петкова