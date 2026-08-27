Съвместна акция на Националната агенция за приходите, Главна дирекция „Национална полиция“ и Главната инспекция по труда е проведена в 15 търговски обекта, свързани с дружества, за които има съмнения, че се използват в схема за избягване на плащането на данъци.

Според НАП проверяващите са установили механизъм, при който фирми развиват активна търговска дейност през летния сезон в различни части на страната и натрупват данъчни задължения. Те се декларират, но впоследствие не се плащат.

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По данни на приходната агенция за целта се използват дружества, създадени специално за схемата и регистрирани на името на хора с нисък социален статус.

При проверките служителите на НАП и полицията са установили общо 12 нарушения. В един от обектите не е била издадена касова бележка, а в други осем е имало разминаване между наличните пари в касата и отчетените чрез фискалното устройство суми.

Инспекторите по труда са открили и нарушения на трудовото законодателство. Установени са хора, които работят без трудови договори, както и непълнолетни без необходимото разрешение за работа. Част от тях са полагали труд и след 22:00 часа.

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При проверка на заведение, стопанисвано от дружество с неплатени задължения, инспектори на НАП са иззели цялата налична сума от касата. Парите ще бъдат използвани за погасяване на дълга по вече образувано изпълнително производство.

Проверката на предполагаемата схема продължава. Институциите събират допълнителни данни за начина ѝ на действие и свързаните с нея лица и дружества. След приключване на работата по случая предстои да бъде изготвен доклад, който ще бъде изпратен на прокуратурата.

Редактор: Цветина Петкова