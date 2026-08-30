72-годишен мъж загина, а четирима души бяха ранени при тежка катастрофа между селата Козаново и Патриарх Евтимово. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около половин час след полунощ днес.

При все още неизяснени обстоятелства челно се сблъскали два автомобила. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта на 72-годишния водач. Негов спътник е транспортиран в болница за оказване на медицинска помощ.

Пострадали са и 22-годишният шофьор на другия автомобил, както и двама негови спътници. На тримата се оказва спешна медицинска помощ.

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Заради тежкия инцидент движението в участъка между Козаново и Патриарх Евтимово е било спряно и в двете посоки до приключване на огледа на местопроизшествието.

Към момента трафикът вече е възстановен.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Асеновград. Разследването трябва да установи причините и обстоятелствата, довели до челния сблъсък.